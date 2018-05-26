Сегодня исполняется четвертая годовщина с начала боев за Донецкий аэропорт (видео)

Боевые действия в Донецком аэропорту начались 26 мая 2014 года.

Бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

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Во время операции освобождения нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. Потери боевиков самопровозглашенной "ДНР" составили примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходца из России.

В целом оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта прозвали «киборгами».

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Как отметили в ВСУ, в первый день боя за ДАП украинские военные впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход АТО.