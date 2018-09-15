В "ДНР" заявили о задержании подозреваемого в убийстве Захарченко

Боевики считают причастными к убийству западные спецслужбы.

В террористической организации "ДНР" задержали подозреваемого в убийстве главаря боевиков Александра Захарченко.

Об этом сообщил новый главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин, пишет "Новая газета".

По словам Пушилина, убийство Захарченко совершено при содействии западных спецслужб.

"Есть понимание, кто это сделал. Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", - сказал он.

Кроме того, Пушилин отметил, что взрыв устроили при участии департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, "обнаружены высокие технологии, которые ранее СБУ не применяла, что наталкивает на мысль о причастности Запада".

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Напомним, в центре Донецка 31 августа прогремел взрыв возле кафе "Сепар", в результате взрыва было убито главаря "ДНР" Александра Захарченко. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что к гибели главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко может быть причастен Киев. Служба безопасности Украины считает это междоусобными войнами между террористами, которые не могут поделить власть и деньги.

7 сентября Дениса Пушилина провозгласили предводителем "ДНР". По мнению военного эксперта Дмитрия Тымчука, это стало ответом ИГРУ и помощника президента РФ Владислава Суркова на ликвидацию Александра Захарченко.