Следователи ФСБ поехали на оккупированный Донбасс расследовать убийство Захарченко по приглашению "местных властей" – МИД РФ

Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о правовых основаниях отправки следователей ФСБ России на восток Украины для расследования ликвидации главаря террористов Александра Захарченко.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что следователи ФСБ поехали на временно оккупированные территории Донбасса расследовать убийство главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко по приглашению «местных властей» и будут находиться «на этой территории».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге в Москве.

"Я хотела бы ответить на заданный мне на прошлом брифинге вопрос журналистом из Украины Романом Цимбалюком, на каком основании российские следователи въехали на территорию "ДНР".

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Я хочу сказать, что речь идет о российских экспертах-криминалистах - они будут находиться на этой территории по приглашению местных властей и будут оказывать им содействие в расследовании теракта", - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключили причастности к убийству российских спецслужб, для которых одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа заявил, что специалисты российской спецслужбы помогают в «ДНР» в расследовании убийства Захарченко.

При этом в Кремле отказались комментировать, на каких правовых основаниях ФСБ России проводит расследование убийства Захарченко.

7 сентября на брифинге Захарова пообещала выяснить, на каких правовых основаниях следователи ФСБ России отправились на восток Украины расследовать убийство Захарченко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет обсуждаться вопрос отправки Россией следователей на Донбасс.