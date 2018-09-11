Подзабытый террорист Павел Губарев захотел стать новым главарем "ДНР"

Боевик рассказал о своих мечтах о "воссоединении" с Россией.

Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев объявил о намерении стать главарем самопровозглашенной "ДНР". Он заявил, что имеет программу, команду, а также мечту, поэтому способен "выиграть" на "выборах" главы "республики".

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Читайте такжеВ Донецк возвращается "старая банда" - "Хмурый" и люди Суркова

"Я иду с нашей общей мечтой. Мечтой о счастливой, свободной и богатой жизни. Мечтой о воссоединении с Россией. Мечтой о мирном прекрасном будущем", - заявил Губарев.

Губарев заявил, что наведет в "ДНР" порядок и обеспечит "достойные зарплаты и пенсии". "К нам вернется наша молодежь. Мы построим страну, которой будут гордиться наши потомки. Я верю в свой народ. Я верю в вас. Я верю в себя", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, главарь боевиков "ДНР" Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. После этого в "ДНР" началась борьба за пост главаря: назначенного после Заарченко Трапезникова назвали незаконным.