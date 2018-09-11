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Подзабытый террорист Павел Губарев захотел стать новым главарем "ДНР"

21:04, 11 сентября 2018
Война
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После убийства Захарченко в"ДНР" началась борьба за постглаваря / УНИАН

Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев объявил о намерении стать главарем самопровозглашенной "ДНР". Он заявил, что имеет программу, команду, а также мечту, поэтому способен "выиграть" на "выборах" главы "республики".

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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"Я иду с нашей общей мечтой. Мечтой о счастливой, свободной и богатой жизни. Мечтой о воссоединении с Россией. Мечтой о мирном прекрасном будущем", - заявил Губарев.  

Губарев заявил, что наведет в "ДНР" порядок и обеспечит "достойные зарплаты и пенсии". "К нам вернется наша молодежь. Мы построим страну, которой будут гордиться наши потомки. Я верю в свой народ. Я верю в вас. Я верю в себя", - отметил он.  

Как сообщал УНИАН, главарь боевиков "ДНР" Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. После этого в "ДНР" началась борьба за пост главаря: назначенного после Заарченко Трапезникова назвали незаконным.

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Теги: #ДНР#Губарев