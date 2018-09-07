В "ДНР" началась борьба за пост главаря: Трапезникова назвали незаконным

В "генпрокуратуре" пришли к выводу, что "единственным легитимным органом власти" является "народный совет".

"Генпрокуратура" при группировке "ДНР" считает нелегитимным назначение на должность исполняющего обязанности главаря Дмитрия Трапезникова и просит "народный совет" назначить нового и.о.

В представлении и.о. "генпрокурора ДНР" Андрея Спивака об устранении "нарушений закона" отмечается, что вследствие смерти председателя "совета министров "ДНР" наступает отставка "правительства", передают "Новости Донбасса".

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"Таким образом, со дня убийства главы "ДНР" Александра Захарченко, совмещавшего свою должность с должностью "председателя совмина", указанный орган, "заместители председателя совмина", в том числе, Дмитрий Трапезников, находятся а отставке", – подчеркнул Спивак.

В "генпрокуратуре" пришли к выводу, что "единственным легитимным органом власти» является "народный совет".

Согласно сообщению, Трапезников не является "первым заместителем председателя совмина", потому что такой должности в "ДНР" нет.

"Поэтому на него не могло быть возложено исполнение обязанностей главаря "ДНР", – подчеркнули в "генпрокуратуре".