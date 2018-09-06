Оккупанты обстреляли жилой сектор Красногоровки (видео)
Оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли жилой сектор города Красногоровка на линии разграничения.
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Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
"5 сентября российский-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор города Красногоровка. От попаданий в дом начался пожар. Огонь охватил и соседние постройки. В результате одно здание сгорело полностью, еще одно серьезно повреждено. Силами спасателей ГСЧС и военнослужащих Объединенных сил пожар был ликвидирован. Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что это далеко не первый случай, когда вооруженные формирования Российской Федерации нарочно провоцируют возникновение пожаров вблизи линии разграничения, ведя огонь зажигательными или трассирующими боеприпасами по легковоспламеняющимся хозяйственным постройкам и скоплениям сухой растительности.
"Риск, которому они при этом подвергают гражданское население, материальные убытки мирных граждан и вред окружающей среде боевиков, очевидно, не волнует", - отмечается в сообщении.
Также украинская сторона СЦКК напоминает, что в течение всего прошлого месяца, несмотря на «хлебное перемирие», вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли населенные пункты. При этом они применяли не только стрелковое оружие, но и артиллерию. Вследствие обстрелов один человек погиб, двое были ранены, были повреждены десятки жилых и хозяйственных построек.