Оккупанты обстреляли жилой сектор Красногоровки (видео)

В результате обстрела полностью сгорел один дом, еще один был очень поврежден, погибших среди гражданского населения нет.

Оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли жилой сектор города Красногоровка на линии разграничения.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: погибли пятеро военных, еще семеро ранены

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"5 сентября российский-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор города Красногоровка. От попаданий в дом начался пожар. Огонь охватил и соседние постройки. В результате одно здание сгорело полностью, еще одно серьезно повреждено. Силами спасателей ГСЧС и военнослужащих Объединенных сил пожар был ликвидирован. Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это далеко не первый случай, когда вооруженные формирования Российской Федерации нарочно провоцируют возникновение пожаров вблизи линии разграничения, ведя огонь зажигательными или трассирующими боеприпасами по легковоспламеняющимся хозяйственным постройкам и скоплениям сухой растительности.

"Риск, которому они при этом подвергают гражданское население, материальные убытки мирных граждан и вред окружающей среде боевиков, очевидно, не волнует", - отмечается в сообщении.

Также украинская сторона СЦКК напоминает, что в течение всего прошлого месяца, несмотря на «хлебное перемирие», вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли населенные пункты. При этом они применяли не только стрелковое оружие, но и артиллерию. Вследствие обстрелов один человек погиб, двое были ранены, были повреждены десятки жилых и хозяйственных построек.