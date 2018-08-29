Оккупанты вчера били по ВСУ из запрещенного оружия на всех направлениях, но сами понесли потери

При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь для подавления огневых средств противника.

На протяжении прошлых суток, 28 августа, оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из танков, ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 и 120 мм.

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«Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Новолуганское, Майорское, Южное, Новгородское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино. В районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Новгородское, Новомихайловка, Чермалык, Гнутово, Лебединское, Водяное оккупанты осуществили 9 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями ствольной артиллерии и минометов. Кроме того, вблизи Лебединского противник обстрелял наши позиции из танков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь для подавления огневых средств противника.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены.

Ночью оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Гнутово и Талаковка.