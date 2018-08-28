В течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

Во время одного из обстрелов российско-оккупационные войска применили тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В течение текущих суток, от 7.00 до 18.00 часов российско-оккупационные бандформирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

В частности, сообщается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время одного из обстрелов российско-оккупационные войска применили тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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"Так, из минометов калибра 82 мм враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новомихайловка. Из других видов вооружения были обстреляны наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Попасная и Красногоровка.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов допущено не было.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 27 августа, боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.