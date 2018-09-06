Масштабные международные учения «Rapid Trident» на Львовщине перешли к практической фазе (видео)

Украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны.

Самые масштабные украинско-американские учения «Rapid Trident» перешли к практической фазе.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что сегодня на Яворивском полигоне военнослужащие проведут совместные маневры с боевыми стрельбами.

По сценарию учений, украинские воины и воинские подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Бойцы будут привлекать бронетехнику, проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия и осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

В международных учениях Rapid Trident принимают участие две с половиной тысячи военных из 14 стран. В частности – Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Польши и Германии. Учения продлятся почти две недели.