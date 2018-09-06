цей матеріал доступний українською

Масштабные международные учения «Rapid Trident» на Львовщине перешли к практической фазе (видео)

09:40, 06 сентября 2018
Война
1760 1
На Львовщине начинается практическая часть учений Rapid Trident / Скриншот - ТСН

Читайте такжеВоенные показали, как украинская авиация готовится отбивать атаку на Приазовье (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что сегодня на Яворивском полигоне военнослужащие проведут совместные маневры с боевыми стрельбами.

По сценарию учений, украинские воины и воинские подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Бойцы будут привлекать бронетехнику, проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия и осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

В международных учениях Rapid Trident принимают участие две с половиной тысячи военных из 14 стран. В частности – Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Польши и Германии. Учения продлятся почти две недели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #учения#учения Rapid Trident