Сегодня в Украине стартуют масштабные международные учения «Rapid Trident-2018»

Rapid Trident является кульминацией ежегодных многонациональных учений, которые подтверждают поддержку Украины со стороны иностранных союзников и партнеров.

Во Львовской области сегодня состоится открытие международных военных учений «Rapid Trident-2018» – крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений ВСУ и армейских подразделений иностранных государств.

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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что открытие состоится на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старычи, Яворивский район, Львовская область).

Как отмечается в Facebook Генштаба ВСУ, Rapid Trident является кульминацией ежегодных многонациональных учений, которые подтверждают поддержку Украины со стороны иностранных союзников и партнеров.

Накануне, 2 сентября, на грузинской военной базе в Сенаки» военнослужащие из десяти стран-членов НАТО и партнеров Североатлантического альянса, начали 10-дневные командно-штабные учения «Ловкий дух» (Agile Spirit-2018). В учениях принимают участие и украинские подразделения.