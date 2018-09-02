В Грузии начались военные учения с участием НАТО и Украины

Учения проводятся на военной базе, которая в августе 2008 года была почти полностью уничтожена российскими войсками, вторгшимися в западную Грузию из Абхазии.

Сегодня, 2 сентября, на грузинской военной базе «Сенаки» военнослужащие из десяти стран, членов НАТО и партнеров Североатлантического альянса, начали 10-дневные командно-штабные учения «Ловкий дух» (Agile Spirit-2018).

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также"Сдержать агрессию": в НАТО ответили Путину на слова о действиях у границ РФ и Украину вспомнили

В частности, в учениях принимают участие 237 военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии, Эстонии и самой Грузии. Учения проводятся на военной базе, которая в августе 2008 года была почти полностью уничтожена российскими войсками, вторгшимися в западную Грузию из Абхазии.

Открывая учения, министр обороны Грузии охарактеризовал нынешнюю боеспособность грузинской армии как «стратегическую готовность».

На учениях отработают готовность военных бригад к реагированию на кризисы или к проведению совместных операций в составе сил быстрого реагирования НАТО.

Координируют учения офицеры армии США при содействии учебного центра НАТО в Грузии и с участием местного командования.

Как сообщал УНИАН, в конце июля военно-морские силы Украины провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями НАТО в акватории Черного моря.