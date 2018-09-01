Боевики продолжают нарушать "школьное перемирие", обстреливая позиции ООС из гранатометов

В течение дня позиции украинских военных боевики обстреляли вблизи населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино.

С 7.00 до 18.00 на Донбассе российские оккупационные войска 4 раза нарушили «школьное перемирие».

Об этом сообщается в сводке об обстановке в районе проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 18.00.

«В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял. В течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино», - говорится в сводке.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, ранее на брифинге спикер Минобороны информировал, что на Донбассе с полуночи оккупанты 6 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных.

22 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и контролируемые Россией боевики подтвердили приверженность режиму прекращения огня, который должен начаться с полуночи 29 августа в связи с началом нового учебного года. Однако оккупанты ежедневно нарушают перемирие.

Как сообщал УНИАН, КПВВ на линии разграничения перешли на осенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7.00 до 18.30.