КПВВ «Майорское» возобновил работу после обстрела снайперами боевиков

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения Операции Объединенных сил работают в штатном режиме согласно летнему графику работы.

На Донетчине возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда «Майорское», закрытый 23 августа из-за обстрелов оккупантов.

Как сообщает Госпогранслужба, по решению командующего Объединенных сил сегодня с 06:00 восстановлено пропускные операции в КПВВ «Майорское».

Читайте такжеБоевики вчера били по ВСУ на всех направлениях: впервые после долгого перерыва в ход пошли танки

На это время все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения Операции Объединенных сил, работают в штатном режиме согласно летнему графику работы.

Как сообщал УНИАН, 23 августа боевики обстреляли КПВВ «Майорское» из снайперских винтовок, гражданские лица были эвакуированы. Работа пункта пропуска была приостановлена.