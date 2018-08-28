КПВВ «Майорское» возобновил работу после обстрела снайперами боевиков
10:46, 28 августа 2018Война
1156 0
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения Операции Объединенных сил работают в штатном режиме согласно летнему графику работы.
Сегодня с 06.00 восстановлены пропускные операции в КПВВ «Майорское» / Фото facebook.com/pressjfo.news
На Донетчине возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда «Майорское», закрытый 23 августа из-за обстрелов оккупантов.
Как сообщает Госпогранслужба, по решению командующего Объединенных сил сегодня с 06:00 восстановлено пропускные операции в КПВВ «Майорское».
Читайте такжеБоевики вчера били по ВСУ на всех направлениях: впервые после долгого перерыва в ход пошли танки
На это время все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения Операции Объединенных сил, работают в штатном режиме согласно летнему графику работы.
Как сообщал УНИАН, 23 августа боевики обстреляли КПВВ «Майорское» из снайперских винтовок, гражданские лица были эвакуированы. Работа пункта пропуска была приостановлена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter