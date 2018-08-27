Завтра заработает КПВВ «Майорское», который закрывали из-за обстрелов боевиков
Завтра возобновит работу контрольный пункт "въезда-выезда «Майорское», на котором из-за обстрелов были прекращены пропускные операции лиц и транспортных средств.
Об этом сообщается на странице операции Оъединенных сил в Facebook.
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«В связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ «Майорское» командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым принято решение об открытии КПВВ «Майорское» с 6.00 утра завтра, 28 августа», - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил оставляет за собой право предпринимать решительные шаги в случае обострения обстановки.
Как сообщал УНИАН, 23 августа боевики обстреляли КПВВ «Майорское» из снайперских винтовок, гражданское население было эвакуировано. Работу пункта пропуска приостановили.