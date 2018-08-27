Муженко заговорил о заинтересованности в штурме Иловайска "определенных политиков и бизнесменов"

Глава Генштаба рассказал, что в 2014 году военные были слабо осведомлены об объектах инфраструктуры Донбасса.

Глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко не исключает, что некоторые политики и бизнесмены были заинтересованы в штурме Иловайска в 2014 году.

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Соответствующее заявление он сделал в своем интервью для документального фильма о Иловайских боях 2014 года. Отрывки интервью Муженко обнародовал в своем Facebook.

“Я думаю, что такое влияние [со стороны определенных политиков и бизнесменов] было. Я не могу привести какую-то фактуру Вам, я думаю, что есть достаточно компетентных органов, которые должны заниматься и иметь определенную информацию. Это одно, а второе то, что я знаю об этом совещании, которое было у Корбана. Такая информация у нас была», - отметил он.

Муженко также рассказал и об информации о совещании в Курахово.

«Там тоже вопросы рассматривались относительно важности критических объектов на территории Донецкой области. Были и там, я так понимаю, и определенные планы взятия под контроль Иловайска. Это был просто промежуточный этап к обладанию какими-то серьезными объектами. Возможно ТЭС, возможно какой-то другой объект на территории Донецкой области», - указал глава Генштаба.

Муженко рассказал, что в 2014 году военные были слабо проинформированы об объектах инфраструктуры, которые влияли на жизнедеятельность во всем регионе. В том числе – о базах государственного резерва (например, база в Докучаевске). По его словам, штаб делал запросы в министерства и в Кабинет министров, но полного перечня таких объектов военные не получили.

«На сколько они имели влияние, я сейчас не могу объяснить, лучше спросить у тех командиров батальонов и у тех людей, [которые] как Вы говорите, имели или могли иметь влияние. Я такой вариант не исключаю», - подытожил глава Генштаба.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии, в результате которой, только по официальным данным, погибли 366 украинских бойцов, является военное командование РФ.

Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге. В ГПУ заявили, что в день самого масштабного вторжения в Украину в ночь на 24 августа 2014 года во время Иловайской трагедии оккупационные силы вооруженных сил РФ составляли 3,5 тыс. лиц.

Также, по мнению следователей, среди прочих факторов трагедии – дезертирство, развал армии во времена экс-президента Виктора Януковича и отдельные ошибки украинского военного руководства. Генштаб ВСУ уверяет, что приложит все усилия для наказания организаторов и исполнителей Иловайской трагедии.