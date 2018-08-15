Боевики жестко обстреляли позиции воинов ООС - украинские бойцы понесли потери

За минувшие сутки боевики 46 раз обстреляли позиции украинской армии.

В течение вторника, 14 августа, на Донбассе боевики 46 раз обстреляли позиции украинской армии, из них в десяти случаях из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Во время боевых действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцево, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм – защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного", - говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

В течение среды, с полуночи до 7:00, боевики дважды открывали огонь по украинским позициям в районах Новозвановки и Марьинки.

По данным украинской разведки, троих боевиков было уничтожено, семь получили ранения.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, боевик "ЛНР" угрожал наблюдателям СММ ОБСЕ автоматом. Наблюдатели хотели осмотреть логистический комплекс боевиков в Смелом.