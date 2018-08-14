Боевик "ЛНР" угрожал наблюдателям СММ ОБСЕ автоматом

Наблюдатели хотели осмотреть логистический комплекс боевиков в Смелом.

На оккупированной части Луганской области вооруженный боевик угрожал наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, нацелив на них на автомат.

Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

«13 августа в 10:50 патруль СММ в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к логистическому комплексу, расположенному на западной окраине населенного пункта Смелое (не подконтрольный правительству, 31 км северо-западнее Луганска). Внешне возле комплекса наблюдатели видели два стоящих грузовика («КамАЗ») с крытыми грузовыми отсеками, а также 15 мужчин, у семи из них было оружие (типа АК)», - сообщили в СММ.

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«Мужчины стояли между грузовиками и воротами комплекса. Двое членов патруля миссии вышли из автомобилей и прошли к воротам комплекса для того, чтобы встретиться там с членом вооруженных формирований. Между тем один из грузовиков выехал оттуда. Когда они на пути к воротам проходили мимо второго грузовика, который там стоял, один из мужчин (в возрасте от 40 до 49 лет) занял позицию возле грузовика, ориентировочно за 4 метра от автомобилей СММ, и снял с предохранителя оружие (типа АК), которое он держал у себя на уровне талии. Затем мужчина наблюдал за автомобилями СММ в течение всего времени, которое патруль миссии находился на месте происшествия», - говорится в отчете

«В 11:03, покидая этот район, члены патруля миссии видели, как мужчина опустился на колено и направил оружие на отъезжающие автомобили СММ. На тот момент автомобили были на расстоянии примерно 5 метров от мужчины. В 12:02 патруль миссии благополучно вернулся на базу в Луганске», - говорится в отчете.