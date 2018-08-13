Четвертая годовщина "котла": как операция в Иловайске стала переломной в войне на Донбассе (видео)

Бои под Иловайском стали одним из переломных моментов войны на востоке Украины.

Освобождение Иловайска было начато 10 августа, а уже через восемь дней украинские силовики освободили часть города.

19 августа нашим военным даже удалось прорваться в центр Иловайска и поднять украинский флаг. Однако после вторжения регулярных российских войск иловайская группировка оказалась в окружении.

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29 августа Путин пообещал открыть «зеленый» коридор украинским военным, которые были в окружении. Однако украинским военным выдвинули ультиматум - нужно сдать все тяжелое вооружение.

Однако россияне обещания не выполнили, и 30 августа колонны украинских военных внезапно начали расстреливать из засад.

За время событий в Иловайске погибли 366 украинских военных и 429 получили ранения. Сотни украинских бойцов оказались в плену, их держали в нечеловеческих условиях и мучили пытками.

Тяжелые потери побудили украинское руководство до заключения Минского перемирия.

Расследование причин трагедии продолжается до сих пор.