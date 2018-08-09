Пленных во время Иловайского котла украинских военных и добровольцев содержали в унизительных условиях - ООН

Во время допросов захваченных военнослужащих и добровольцев пытали с целью получения информации, или для того, чтобы заставить их присоединиться к вооруженным группам.

Захваченные в плен войсками российской регулярной армии и контролируемыми ими наемниками, и боевиками украинские военные и добровольцы во время Иловайской трагедии в августе 2014 года удерживались ими в чрезвычайно унизительных условиях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине относительно событий в Иловайске в августе 2014 года, представленном на пресс-конференции председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер.

«31 августа и 1 сентября 2014 года около 300 захваченных украинских военнослужащих и добровольцев были доставлены в три места содержания под стражей в Донецке и одно в Снежном, которые были под контролем вооруженных групп», - сказано в докладе.

«Как сообщалось, условия содержания под стражей были чрезвычайно унизительными, что приравнивается к жестокому обращению», - говорится в документе.

В миссии ООН отметили, что захваченных украинских военных поделили на две группы: военнослужащие Вооруженных сил Украины (профессиональные, призывники) и добровольцы батальонов. «Как сообщается, последние были в худших условиях», - говорится в докладе.

«Во время допросов захваченных военнослужащих и добровольцев пытали с целью получения информации, наказания за присоединение к добровольческому батальону или для того, чтобы заставить их присоединиться к вооруженным группам», - сказано в докладе.

Как отмечается в документе, наиболее распространенными формами пыток были избиения, имитация казни и имитация физическим насилием. «Добровольцев родом из Донецкой, Луганской и Харьковской областей вооруженные группы считали «предателями» и подвергали более жестокому обращению», - говорится в докладе.