Ситуация на Донбассе: возле Крымского и Новотошковского боевики увеличили интенсивность обстрелов

За прошедшие сутки боевики усилили попытки воздушной разведки позиций Объединенных сил.

На Донбассе вблизи Крымского и Новотошковского противник увеличил интенсивность обстрелов, вероятно, с целью вытеснения Объединенных сил с занятых позиций.

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Об этом на брифинге заявил представитель пресс-центра операции Объединенных сил Анатолий Стельмах.

«Остается напряженной ситуация на Мариупольском и Луганском направлениях, особенно в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где противник увеличил и не снижает интенсивность обстрелов, вероятно, с целью вытеснения Объединенных сил с занимаемых позиций», - сказал он.

По его словам, боевики применили ствольную артиллерию и противотанковые управляемые ракеты.

«Во всех случаях ведения огня противником командирами подразделений осуществлялась оценка обстановки и принимались решения на применение адекватных мер», - добавил Стельмах.

Представитель пресс-центра ООС сообщил, что в среднем за эти сутки боевики четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Светлодарск, Водяное и Гнутово, при этом дважды использовав минометы калибра 120 и 82 мм.

В то же время Стельмах отметил, что за прошедшие сутки, 11 августа, боевики усилили попытки воздушной разведки позиций Объединенных сил.

«Средствами ПВО зафиксировано 7 случаев применения врагом беспилотных летательных аппаратов, четыре из которых идентифицированы как «Орлан-10» и два как «Тахион» российского производства. Для прекращения работы БПЛА применялись средства радиоэлектронной борьбы, силы ПВО приводились в боевую готовность «Полная», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики совершили 34 обстрела позиций ОС, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения, ранен один украинских воин.