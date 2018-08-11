Так Москва поддерживает боевые действия – Волкер прокомментировал видео ОБСЕ с колоннами грузовиков на Донбассе (видео)

Волкер также отметил, что Россия блокирует эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ в этих районах.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал видео, которое опубликовала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ о том, как колонны грузовиков ночью въезжает на территорию восточной Украины со стороны России и выезжает из Украины в месте, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Это еще один путь, которым Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на установление мира в Украине», – написал он в Twitter.

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Волкер также отметил, что Россия блокирует эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ в этих районах.

«Вот видео наблюдательной миссии ОБСЕ, где видно, как конвои грузовиков незаконно передвигается между Украиной и Россией. Напоминаю, что Россия заблокировала эффективную миссию по мониторингу границ и ее силы постоянно препятствуют визитам СММ на границу», – написал Волкер.

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring #Peace4Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 11, 2018

Как видно на видео, обнародованном вечером 10 августа, одна колонна из семи грузовиков по грунтовой дороге далеко от пунктов пропуска въехала на территорию Украины. Через несколько минут другая похожая колонна «Камазов» и «Уазов» пересекла украинско-российскую границу, выехав из неподконтрольной правительству территории Донбасса.

Накануне наблюдатели сообщили в отчете, что это произошло вечером 7 августа.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР». Кремль обвинения отвергает.

Вследствие российской гибридной агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года в регионе погибли более 10 тысяч человек.

За последние сутки, по данным Киева, боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военных были ранены.