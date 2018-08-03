Сутки на Донбассе: оккупанты стреляли возле Талаковки из запрещенного "Минском" миномета

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение дня, 3 августа, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Согласно информации, в одном случае боевики применили тяжелое вооружение.

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"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Лебединское и Павлополь. Наряду с этим, оккупанты обстреляли позиции у Талаковки из запрещенного Минского договоренностями миномета калибром 82 мм", - сообщили в штабе.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Также в штабе сообщили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем.