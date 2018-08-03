С начала года на Донбассе погибли 29 гражданских, еще 132 получили ранения - ОБСЕ

14:04, 03 августа 2018
Война
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Ранее СММ ОБСЕ сообщила о большом сосредоточение тяжелого вооружения возле Донецка и Луганска / фото УНИАН

С начала года Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 161 жертву конфликта на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине (скайп-включение) Александр Хуг во время пресс-конференции на тему «Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ».

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«С 1 января и до июля СММ подтвердила 161 случай жертв среди гражданского населения. 29 – погибли, 132 ранены», - сказал Хуг.

Он уточнил, что 161 – это количество по состоянию на конец июля.

Ранее СММ ОБСЕ сообщила о большом сосредоточение тяжелого вооружения возле Донецка и Луганска.

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Теги: #Донбасс#война#ОБСЕ