С начала года на Донбассе погибли 29 гражданских, еще 132 получили ранения - ОБСЕ

С 1 января и до июля СММ подтвердила 161 случай жертв среди гражданского населения.

С начала года Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 161 жертву конфликта на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине (скайп-включение) Александр Хуг во время пресс-конференции на тему «Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ».

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«С 1 января и до июля СММ подтвердила 161 случай жертв среди гражданского населения. 29 – погибли, 132 ранены», - сказал Хуг.

Он уточнил, что 161 – это количество по состоянию на конец июля.

Ранее СММ ОБСЕ сообщила о большом сосредоточение тяжелого вооружения возле Донецка и Луганска.