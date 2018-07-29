На Донбассе саперы ВСУ уничтожили запрещенные международными конвенциями вражеские мины, которые могли нанести сильные увечья (видео)

Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минирования и тщательно замаскировал это место.

Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2 которые были обнаружены возле одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали.

Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facebook. За процессом подрыва найденных вражеских УМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.

Вражеская мина является запрещенной международными конвенциями как антигуманная. Во время ее срабатывания наносится сильное поражение нижних конечностей человека, что вызывает сильное увечье.

Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минирования и тщательно замаскировал это место. Мины установили в лесополосе ромбами по 4 единицы, а пятую ставили перед условной фигурой чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва. Во время проведения самого разминирования ни один сапер не пострадал.

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Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ.

В общем, в районе проведения операции часто фиксируются запрещенные вражеские взрывные устройства. Их жертвами становятся как наши военнослужащие, так и мирные жители населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее пьяный боевик заставил патруль СММ ОБСЕ ехать по заминированной дороге.