Пьяный боевик заставил патруль СММ ОБСЕ ехать по заминированной дороге

Патруль СММ смог благополучно вернуться на свою базу в оккупированном Донецке.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что пьяный боевик заставил патруль СММ проехать по заминированной дороге в Петровском в Донецкой области.

Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

"22 июня около 11:20 патруль СММ в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях направлялся на восток через Петровское (неподконтрольное правительству, 41 км к югу от Донецка) по дороге, которой наблюдатели в последний раз пользовалась 20 февраля 2018 года. Примерно в 10 метрах к востоку от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через свежевыкопанный, однако хорошо скрытый ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем. Тогда на северном конце рва, ориентировочно в 1 метре от дороги наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем", - отмечается в отчете.

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"Первый автомобиль патруля СММ сразу же остановился на расстоянии около 5 метров к востоку от предмета, а второй - примерно в 10 метрах к западу от него на перекрестке. По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины - еще дальше к югу через дорогу к свежевыкопанному рву, состоящий из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем. Предмет находился в 300 метрах к восточно-юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточного края участка разведения", - заявляют наблюдатели.

"В то время как наблюдатели обдумывали возможность того, что первый автомобиль отъедет от мины на восток, а второй развернется и поедет в северном направлении, что позволило бы безопасно покинуть этот район, с восточного направления к первому автомобилю СММ подошел вооруженный автоматом (АК -74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он приказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что дальше на восток их не пропустят", - отмечается в отчете.

"Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не разрешил первому автомобилю уехать в восточном направлении, таким образом, не оставив членам патруля миссии другого выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении, снова переезжая заполненный щебнем свежевыкопанный ров возле обнаруженной мины. После этого первый автомобиль СММ проехал по южной стороне дороги в сторону перекрестка подальше от мины, которую было видно", - добавили наблюдатели.

"На перекрестке, покидая этот район, члены патруля миссии видели другие заполненные щебнем рвы, расположенные поперек дороги в 5 метрах к западу и в 5 метрах южнее перекрестка соответственно, а также провод дистанционного управления, протянутый из заполненного щебнем рва на западной стороне перекрестка. Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте вооруженным формированиям", - подытожили наблюдатели ОБСЕ.