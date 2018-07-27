Сутки на Донбассе: в результате боевых действий погиб украинский военный

Боевики 32 раза обстреляли позции операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки боевики российских оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в ходе боевых действий погиб один украинский военный. Еще один боец получил ранения.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганського, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалика, и Широкино. Вместе с этим, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за прошлые сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.

В течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.