На Донбассе в результате боевых действий получил ранение украинский военный

С начала суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе с начала суток в результате боевых действий получил ранение один украинский военный.

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Об этом сообщается в сводке Операции Объединенных сил по состоянию на 18.00. «В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Лебединский, Гнутово и Водяное. Кроме того, противник вел огонь противотанковыми управляемыми ракетами по защитникам Гнутово», - сказано в сводке.

В результате боевых действий врага получил ранение один защитник Украины.

Также сообщается, что Объединенные силы контролируют обстановку, удерживают занимаемые рубежи и позиции.