Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, который зафиксировал в "ЛНР" большое число тяжелого вооружения

БПЛА, что остался невредимым, зафиксировал 17 «Градов», 15 гаубиц и 2 танка.

Контролируемые Россией боевики из пулемета обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Хрустальном Луганской области, где было обнаружено размещение тяжелого вооружения оккупантов - 15 систем залпового огня БМ-21 "Град", самоходную гаубицу 2С1 и 14 буксируемых гаубиц «Мста-Б» и 2 танка.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 18 июля до 19:30 19 июля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии дальнего радиуса действия стреляли из пулемета", - говорится в отчете.

В частности, вечером 18 июля беспилотник СММ обнаружил пулемет Калашникова (7,62 мм), за которым стояла один человек, и еще три человека во дворе завода в населенном пункте Хрустальный (бывший Красный Луч, неподконтрольный правительству Украины, в 56 км к юго-западу от Луганска).

"Было зафиксировано, что пулемет открыл огонь в направлении беспилотного летательного аппарата. БПЛА поврежден не был", - говорится в отчете.

При этом сказано, что миссия продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений.

"18 июля в неподконтрольном правительству районе беспилотным летательным аппаратом СММ дальнего радиуса действия зафиксировано 17 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) в Хрустальном и недалеко от этого населенного пункта, что является нарушением линий отвода", - отмечается в отчете.

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"18 июля по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах, а именно вблизи Хрустального, беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил самоходную гаубицу (2С1), 14 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 2 танка (один Т-80 и один неустановленного типа)", - заявляют наблюдатели.

Кроме того, 19 июля наблюдатели видели 5 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 1 самоходную гаубицу (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на полигоне возле Мирного (в 28 км к юго-западу от Луганска).

"Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года об эффективном мониторинге и верификации отвода тяжелого вооружения, которое СММ адресовала подписантам Комплекса мер. В неподконтрольных правительству районах Донецкой области члены патруля миссии видели 2 буксируемые гаубицы (Д-30) и отметили, что там до сих пор не хватает 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21) и 8 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм)", - говорится в отчете.

"Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области, расположенное в соответствии с линиями отвода, и отметила, что там до сих пор не хватало 7 буксируемых гаубиц (Д-30)", - заявили в миссии.