"Кто-то их лечит, а кто-то - стреляет": российский писатель-террорист "ДНР" признался в убийствах людей (видео)

Признание Захара Прилепина прозвучало во время интервью с Ксенией Собчак.

Российский писатель-террорист Захар Прилепин, сбежавший из "ДНР", признался в убийствах людей, когда был на войнах.

Его признание прозвучало в эфире российского телеканала "Дождь" во время интервью с Ксенией Собчак.

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В ответ на вопрос: "Вы убивали людей?" Прилепин ответил: "Безусловно. Я как человек, побывавший на трех войнах, конечно, убивал людей […] Ничего я при этом не чувствовал, это такая работа, как и любая другая деятельность […]. Кто-то их лечит, а кто-то стреляет".

Ранее воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".