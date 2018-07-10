Российский писатель-террорист бежит с Донбасса: пожаловался на жизнь в "ДНР"

Террорист Прилепин жалуется, что за время пребывания на Донбассе "очень постарел".

Российский писатель-террорист Захар Прилепин поделился своими планами по возвращению в Россию после бегства с "ДНР".

Он рассказал, что планирует реализовать ряд проектов, связанных с оккупированным Донбассом, передает пропагандистский канал RT.

"Мы с Иваном Охлобыстиным уже давно хотим собрать 25—35 россиян, которые могли бы приезжать и реализовывать проекты с Донецком", — сказал террорист.

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При этом Прилепин утверждает, что может вернуться в "ДНР", если на Донбассе начнется обострение.

"Если начнётся обострение боевых действий, то я вернусь обратно в состав батальона", - подчеркнул боевик.

Прилепин говорит, что за время пребывания на Донбассе "очень постарел — и физически, и морально".

"Эти два, три, четыре года прошли как восемь или десять лет. Не буду делать из этого тайну, я демобилизовался, приехал в Москву, и у меня в первую же ночь случился приступ. Я думал ночью, что умру. Врачи в больнице сказали, что у меня хронически плохой сон, плохое питание и живу я в состоянии стресса", - рассказал бывший "замкомандира батальона "армии" "ДНР".

Ранее воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".