Оккупанты в "ДНР" "отжали" сеть ломбардов вместе с имуществом клиентов – соцсети

16:21, 15 июля 2018
Война
87 0
REUTERS

Читайте такжеВ минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных

Об этом сообщает журналист Денис Казанский со ссылкой на на сепаратистские сообщества в соцсетях.

«Очередная победа "молодой республики". "Антифашисты" захватили сеть ломбардов "Стандарт". Имущество клиентов конфисковали. Люди возмущаются, но все это конечно напрасно. Ничего уже не вернут. Русским золота не надо!», – пишет журналист.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#оккупация