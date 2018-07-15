Оккупанты в "ДНР" "отжали" сеть ломбардов вместе с имуществом клиентов – соцсети

Имущество клиентов было конфисковано, люди высказывают свое возмущение в социальных сетях.

Представители оккупационной власти в «ДНР» захватили сеть ломбардов "Стандарт", а имущество клиентов конфисковали.

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Об этом сообщает журналист Денис Казанский со ссылкой на на сепаратистские сообщества в соцсетях.

«Очередная победа "молодой республики". "Антифашисты" захватили сеть ломбардов "Стандарт". Имущество клиентов конфисковали. Люди возмущаются, но все это конечно напрасно. Ничего уже не вернут. Русским золота не надо!», – пишет журналист.