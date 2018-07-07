Мобилизовался для избежания наказания: в рядах ВСУ обнаружили экс-боевика "ДНР" (видео)

Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.

В результате комплекса мер, реализованного сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил, разоблачен и во взаимодействии с Нацполицией задержан участник террористической организации «ДНР», который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook, в результате проведенной спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и вступил на службу в штаб «ДНР» в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих вожаков по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области.

«В июле 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских бандформирований, задержанный оставил службу в «ополчении Новороссии» и вернулся на Херсонщину. Впоследствии, с целью избежания наказания парень призвався по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операцию Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.

6 июля 2018 года материалы относительно противоправной деятельности боевика переданы в Бахмутский отдел полиции ГУ НПУ в Донецкой области с целью открытия уголовного производства по признакам преступления предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».