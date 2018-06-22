Пришел без проверки: волонтер указал на подозрительные детали по задержанному офицеру-предателю

Волонтер отметил, что офицер уже после дезертирства смог спокойно пересечь российско-украинскую границу.

Украинский волонтер Роман Доник рассказал подробности биографии задержанного военными бывшего офицера ВСУ Алексея Бидусенко, который 16 июня 2017 года перешел на сторону боевиков.

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Как написал волонтер на своей странице в Facebook, в этой истории есть несколько деталей, которые пока не озвучивают, но которые вызывают недоумение. По его словам, в 93-ю ОМБр пришел из военкомата без проверки и получил должность в строевой части, а бригада не может проверять назначенного уже в военкомате на конкретную должность военного.

Волонтер отметил, что по Бидусенко был предупрежден контрразведчик и подозрительному военному «дали кусок работы, где может быть минимальный вред».

«До войны работал в Луганском СБУ, где скорее всего и был завербован. После того как ушел на ту сторону, недавно вернулся через российско-украинскую ГРАНИЦУ!!! То есть он тут в розыске по СЗЧ (самовільне залишення частини – ред.), возбуждено уголовное дело по факту измены и чувак вот так легко проезжает через границу в Украину. Это не связано с задержанием. Границу он проехал совершенно в тупую. Задерживали его уже вообще люди из ЗСУ, не имеющие отношения ни к контрразведке, ни к погранцам», – рассказал волонтер.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что разведчики 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" схватили бывшего офицера ВСУ Алексея Бидусенко, который 16 июня 2017 года перешел на сторону боевиков.