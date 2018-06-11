Украинские военные продвинулись до 1 км на Донбассе и закрепились на новых позициях - волонтер

По словам волонтера, обстановка близ Новотошковки тяжелая, но контролируемая.

Террористы кроют позиции 53-й бригады в районе поселка Новотошковка Луганской области. Так, работают минометы 82-е и 120-е, артиллерия 122-го калибра, противник подтянул танки.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. По его словам, "Джавелины" бы не помешали, но 53-я бригада пока обходится без них.

"Сепарам очень не нравится, что неизвестная "третья сила" под их носом сокращает потихоньку дистанцию. Снова продвинулась до 1 км вперед и закрепилась на новых позициях", - отметил Мысягин.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинский снайпер в районе Крымского ликвидировал командира "народной милиции ЛНР".