Журналист рассказал, где живет экс-главарь "ЛНР" Плотницкий

По словам журналиста, у Плотницкого в Воронеже - бизнес.

Бывший главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий после бегства из оккупированного Луганска живет в Воронеже, где якобы ведет бизнес.

Об этом в комментариях в Facebook написал журналист, который сотрудничает с российскими пропагандистскими ресурсами, Александра Чаленко.

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"Его (Плотницкого - Ред.) туда (в Воронеж - Ред.) в ссылку сослали. Романс "Раздайте патроны, поручик Плотницкий…" слышал уже?" — написал Чаленко в ответ на комментарий под своим постом.

Также Чаленко уточнил, что у Игоря Плотницкого "в Воронеже бизнес еще с начала кормления".

Ранее нардеп Дмитрий Тымчук сообщал, что Плотницкий проживает в населённом пункте Барвиха Одинцовского района Московской области, периодически выезжая в Москву "по зову кураторов и своему бизнесу".