Тымчук о Плотницком: "преспокойно проживает" в Подмосковье и обустраивает "родовое поместье"

По информации Дмитрия Тымчука, экс-главарь луганских бандформирований периодически выезжает в Москву по зову кураторов и своему бизнесу.

Широко распространяемая информация в СМИ о задержании российскими спецслужбами бывшего руководителя «ЛНР» Игоря Плотницкого и нахождении его в СИЗО не соответствует действительности.

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Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«По нашим данным, И.Плотницкий преспокойно проживает в населённом пункте Барвиха Одинцовского района Московской области, периодически выезжая в Москву по зову кураторов и своему бизнесу», – говорится в сообщении.

Тымчук заявил, что при этом проживает Плотницкий не просто «в какой-то коммунальной квартирке», а в собственном комфортабельном доме, который находится в элитном коттеджном поселке.

«На данный момент господин Плотницкий занят элитным ремонтом и благоустройством своего «родового поместья», стоимость которого, по нашей информации, варьируется от 20 до 30 млн. дол. США. Так что, в отличии от облапошенных жителей «ЛНР», которые именно выживают в реалиях «русского мира», у Игоря Плотницкого жизнь удалась. Правда, остается вопрос – надолго ли?», – отметил Тымчук.