Опубликованы снимки полигона "ДНР"

Полигон пророссийских боевиков можно увидеть со спутника.

Вблизи села Покровка (оккупированная часть Донецкой области) на спутниковых картах Google можно увидеть полигон и место хранения военной техники пророссийских вооруженных формирований.

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Саму технику, расположенной на специально подготовленном площадке, видно на свежих спутниковых снимках, сделанных весной-летом 2018 года, передает "Радио Свобода".

На снимках этой же местности, сделанных ранее, видно расположение полигона, но военной техники не наблюдается, а место ее хранения еще не подготовлено.

Присутствие военной техники, запрещенной Минскими соглашениями, у поселка Покровка подтверждается отчетом наблюдателей СММ ОБСЕ.

Эту же информацию подтверждает и штаб операции Объединенных сил.

Ранее в СЦКК сообщили, что боевики оккупационной администрации Российской Федерации вопреки Минским договоренностям продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружение за пределами мест хранения, нарушая расстояния отвода.