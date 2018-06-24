Боевики сосредоточивают тяжелую технику и вооружение, нарушая расстояния отвода - СЦКК

Украинская сторона напоминает, что это является грубым нарушением пункта 5 Меморандума Минских договоренностей.

Боевики оккупационной администрации Российской Федерации вопреки Минским договоренностям продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружения за пределами мест хранения, нарушая расстояния отвода.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Facebook.

«Наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе города Донецка расположение 31 танка различной модификации, две самоходных гаубицы (2С3 «Акация»), три бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), два бронетранспортера (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели миссии обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 «Град»), четыре танка (Т-64), две самоходные гаубицы (2С1) и два противотанковых орудия (МТ-12 «Рапира»)», - говорится в сообщении.

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Кроме того, на так называемом полигоне неподалеку от населенного пункта Бугаевка наблюдатели ОБСЕ выявили шесть самоходных гаубиц (2С1), три буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковое орудие (МТ-12) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, шесть зенитно-ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») и восемь минометов (2Б11 «Сани»).

Отмечается, что это тяжелое вооружение и военная техника находились за пределами мест хранения, что является грубым нарушением пункта 5 Меморандума Минских договоренностей.

По данным СЦКК, на территории железнодорожной станции «Дебальцево» было выявлено как боевики российских оккупационных войск разгружают четыре крытых вагона с боеприпасами, а также зафиксировано передвижения нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из города Горловки в направлении населенного пункта Гольмовский.

«Подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать как очередной этап подготовки боевиками вооруженных формирований РФ тяжелой техники и вооружения к его применению на линии разграничения против подразделений Вооруженных сил Украины и мирного населения Донбасса, нарушая Минские договоренности», - подчеркнули в СЦКК.

В сообщении подчеркивается, что украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полную заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта, и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей о запрете размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники.