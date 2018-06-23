На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли позиции украинских военных, четверо - получили ранения

Боевики значительно активизировались на Мариупольском направлении, обстреливая позиции украинских войск из тяжелого вооружения.

С начала суток оккупанты восемь раз обстреляли позиции украинских войск, ранены четверо бойцов.

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Как сообщает в сводке пресс-центр Объединенных сил, с 7.00 до 18.00 противник продолжал вооруженные провокации против украинских войск.

Оккупанты восемь раз нарушали режим прекращения огня, в пяти случаях - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, который недавно подвергся многочисленным обстрелам, днем было тихо.

В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитниках населенного пункта Каменка, а позиции ООС возле Степного и Песок были обстреляны из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Снаряды калибром 122 мм прицельно летели в сторону позиций украинских войск вблизи Лебединского, Талаковки и дважды - Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.

«Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и адекватными ответами заставляют врага прекратить огонь, - отметили в пресс-центре.

В ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо украинских защитников.

По данным разведки, сегодня российские оккупационные войска потеряли военный автомобиль «Урал».