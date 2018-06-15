Обострение ситуации на Донбассе ускорит падение режима Путина и он это понимает – российский финансист

Финансист считает, что обострение ситуации на Донбассе приведет к моментальному коллапсу как экономики РФ, так и, скорее всего, режима Путина.

Любая эскалация агрессии президента РФ Владимира Путина против Украины на самом деле закончится ускорением падения режима, и российский лидер это понимает.

Об этом в своей колонке на сайте «Апострофа» пишет российский финансист и блоггер Слава Рабинович.

«В случае введения условных российских танков в условный "Будапешт" против путинского режима будут применены самые жесткие санкции, с массовым включением физических лиц, перечисленных в докладе Конгресса США, в список персональных санкций и массовым включением российской финансовой, банковской системы в режим санкций», – отмечает финансист.

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Он предполагает, что по такому сценарию будет объявлено частичное торговое эмбарго на экспорт российских энергоносителей. «В общем, это все приведет к моментальному коллапсу как экономики, так и, скорее всего, режима. Путин это знает», – отмечает Рабинович.

«Я считаю, что 2018 год - это абсолютно не 2014-й. В 2014 году Путин на фоне сочинской Олимпиады сделал то, что он сделал, но он совсем не понимал последствий в полном объеме. Эти последствия понимали я и еще, может, какое-то количество тысяч людей в России, но не более. Прошло четыре года, и теперь он не только понимает последствия, но и находится в совершенно другом мире по сравнению с тем, что было в январе 2014 года, перед Олимпиадой: это санкционный режим, статус страны-изгоя, сбитый "Боинг", обвинения в международном терроризме и военных преступлениях. Именно поэтому сравнивать чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Сочи - их кануны, проведение и завершение - с точки зрения действий или отсутствия действий Путина просто некорректно и глупо. Потому что это уже другой мир», – считает блоггер.

При этом он отмечает, что не следует со всей уверенностью оценивать степень адекватности Путина. «Все равно должны оставлять некоторое пространство для предположения о том, что он и его ближайшее окружение действительно неадекватны настолько, чтобы не понимать всего этого. Мы должны понимать, с кем имеем дело», – подчеркнул Рабинович.