"Путину некуда будет деться": генерал спрогнозировал уступки Кремля по Донбассу

По мнению эксперта, Путину некуда будет деться, кроме как пойти на определенные уступки и вернуться в международное правовое поле.

Президент России Владимир Путин будет вынужден начать идти на уступки по Донбассу, однако, маловероятно, что это произойдет до проведения в Украине президентских и парламентских выборов.

Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает «Апостроф».

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"Механизмы выполнения решений международных судов существуют. Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность "Газпрома". Поэтому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права", - подчеркнул генерал.

Он отметил, что в России "существует верховенство ее законодательства над международным правом", однако, санкции постепенно возвращают путинский режим в рамки.

"В конце концов, Путину некуда будет деться, кроме как пойти на определенные уступки и вернуться в международное правовое поле", - считает Богдан.

"Если будет консолидированная позиция Запада, если разные еврокапитулянты, которые уже появились, не будут проводить проплаченную Россией политику по расколу Евросоюза и транслатлантичного партнерства, а действовать консолидировано, то есть определенный оптимизм по поводу того, что Россия будет вынуждена учитывать все эти вещи", - добавил он.

В то же время, по мнению генерала, не стоит ждать изменений в позиции Кремля в ближайшее время.

"Я хочу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что пока в Украине не состоятся президентские и парламентские выборы 2019 года, Россия не пойдет на серьезные шаги в направлении здравого смысла и реализации Минских договоренностей в контексте ее обязательств", - высказался Богдан.