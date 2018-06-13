Генерал рассказал о размещении Россией ядерного оружия на границе с Украиной

Генерал напомнил, что после аннексии Крыма Путин заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие.

К границе с Украиной президент России Владимир Путин подтянул четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками.

Читайте такжеЭксперт указал на агрессию РФ в Азовском море и призвал ВМС Украины к решительности

Об этом в своей колонке написал экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает «Апостроф».

"Если взять сектор безопасности, то россиянам, конечно же, проще. У нас у ВСУ есть четыре оперативных командования, а россияне сосредоточили четыре армии. И сравните военный потенциал нашего оперативного командования и их армий. Они только на нашей границе сосредоточили четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие", - уверен генерал.