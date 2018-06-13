Генерал рассказал о размещении Россией ядерного оружия на границе с Украиной
02:31, 13 июня 2018Война
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Генерал напомнил, что после аннексии Крыма Путин заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие.
Россия сосредоточила у границы 4 ракетные бригады "Искандеров" / фото defence.ru
К границе с Украиной президент России Владимир Путин подтянул четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками.
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Об этом в своей колонке написал экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает «Апостроф».
"Если взять сектор безопасности, то россиянам, конечно же, проще. У нас у ВСУ есть четыре оперативных командования, а россияне сосредоточили четыре армии. И сравните военный потенциал нашего оперативного командования и их армий. Они только на нашей границе сосредоточили четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие", - уверен генерал.
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