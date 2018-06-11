Известный российский актер объяснил, почему воюет на Донбассе

07:55, 11 июня 2018
Война
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Пашинин воюет на стороне ВСУ на Донбассе / facebook.com/andriy.tsaplienko

Российский актер Анатолий Пашинин, который в 2017 году присоединился к украинским бойцам на Донбассе, объяснил, почему воюет на востоке Украины.

Об этом Пашинин рассказал в одном из интервью, фрагмент которого передает российский пропагандистский канал НТВ.

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"Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет и я точно понимаю что куда. У нас молодые парни по 19 по 21 году — вот это мозги, вот это видение мира... И я понимаю, что они построят, а я могу только одно сделать, я могу расчистить им будущее", - отметил актер.

Ранее сообщалось, что известный российский актер Анатолий Пашинин, воюющий на стороне Украины в зоне АТО, временно покинул фронт.

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Теги: #актер#Донбасс#Россия#Пашинин в АТО