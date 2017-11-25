Воюющий за Украину российский актер временно покинул фронт (видео)
12:19, 25 ноября 2017Общество
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Фронт временно не досчитался бойца Пашинина, говорится в видео.
Известный российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на стороне Украины в зоне АТО, временно покинул фронт. Об этом свидетельствует видео Дмитрия Корчинского на его странице в Facebook.
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Как выяснилось, Пашинин снимается в фильме "Посттравматическая рапсодия".
"Ребята опять без меня совершат там кучу подвигов, им дадут ордена", - пошутил актер о своем отъезде из зоны АТО.
Как сообщал УНИАН, российский актер Анатолий Пашинин, который перебрался в Украину, служит добровольцем украинской армии на Донбассе.
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