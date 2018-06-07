В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг (фото)
18:15, 07 июня 2018Война
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По словам местного жителя, флаг вывесили неизвестные патриоты.
В Донецке висит флаг Украины / фото twitter.com/vital_ovchar
В оккупированном Донецке 7 июня неизвестные патриоты вывесили украинский флаг.
Об этом в Twitter сообщил дончанин Виталий Овчаренко, опубликовав соответствующие снимки.
"До отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) - 200 метров. До "Донбасс-Арены" - 500 метров!", - говорится в его сообщении.
Сегодня в Донецке на пересечении проспектов Мира и 75 летия ФК Шахтер,неизвестные патриоты вывесили флаг Украины— Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) June 7, 2018
До Отеля «Виктория» (где живут русские оккупанты)-200 метров
До «Донбасс - Арены»-500 метров!
Дончане отмечают и Европе и миру и России: «Донецк - это Украина» pic.twitter.com/7RUno5FwiF
Как сообщал УНИАН, в небо над оккупированной Горловкой на Донбассе в среду, 9 мая, украинские патриоты запустили флаг Украины.
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