В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг (фото)

По словам местного жителя, флаг вывесили неизвестные патриоты.

В оккупированном Донецке 7 июня неизвестные патриоты вывесили украинский флаг.

Об этом в Twitter сообщил дончанин Виталий Овчаренко, опубликовав соответствующие снимки.

"До отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) - 200 метров. До "Донбасс-Арены" - 500 метров!", - говорится в его сообщении.

Сегодня в Донецке на пересечении проспектов Мира и 75 летия ФК Шахтер,неизвестные патриоты вывесили флаг Украины



До Отеля «Виктория» (где живут русские оккупанты)-200 метров



До «Донбасс - Арены»-500 метров!



Дончане отмечают и Европе и миру и России: «Донецк - это Украина» pic.twitter.com/7RUno5FwiF — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) June 7, 2018

Как сообщал УНИАН, в небо над оккупированной Горловкой на Донбассе в среду, 9 мая, украинские патриоты запустили флаг Украины.