В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг (фото)

18:15, 07 июня 2018
Война
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В Донецке висит флаг Украины / фото twitter.com/vital_ovchar

Об этом в Twitter сообщил дончанин Виталий Овчаренко, опубликовав соответствующие снимки.

"До отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) - 200 метров. До "Донбасс-Арены" - 500 метров!", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в небо над оккупированной Горловкой на Донбассе в среду, 9 мая, украинские патриоты запустили флаг Украины.

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Теги: #Донецк#флаг Украины