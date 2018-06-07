Торговая война между недореспубликами?: "ЛНР" обложила пошлинами пиво из "ДНР" (документ)

Напомним, в конце января главари "ДНР" и "ЛНР" подписали "протокол" о намерениях создать "единое таможенное пространство".

Так называемая "Луганская народная республика" ввела импортные пошлины на пиво из соседней псевдореспублики - "ДНР".

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Об этом говорится в "постановлении" "совета министров "ЛНР". "До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в "Донецкой народной республике", взимается в размере 5% от таможенной стоимости товара", - отмечается в псевдодокументе.

Как напоминают "Новости Донбасса", в апреле главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о практически полном снятии таможенных границ с подконтрольными "ДНР" районами в одностороннем порядке. По его словам, изменения не затронут подакцизный товар. Глава группировки также выразил надежду на принятие "зеркальных" мер со стороны "ДНР".