Смерть школьницы от снаряда боевиков на Донбассе: в ГПУ представили доказательства

Согласно протокола осмотра места происшествия, девочка погибла от снаряда 120-мм калибра.

В Генеральной прокуратуре Украины представили доказательства причастности боевиков к смерти 15-летней школьницы в результате обстрела поселка Железное на Донбассе.

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Пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сагран сообщила, что прокуратура осуществляет руководство в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт).

Она отметила, что следствие имеет убедительные доказательства, указывающие на совершение террористического акта со стороны членов террористической организации «ДНР».

"Согласно протоколу осмотра места происшествия, проведенного со специалистом в военной сфере, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра, который мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций, дальность стрельбы которых составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м", - написала Сарган.

По свидетельствам соседей и родных погибшей, выстрела они не слышали, что говорит о том, что он был совершен с дальнего расстояния. Согласно протоколу осмотра места происшествия, форма воронки, образовавшейся в результате взрыва свидетельствует, что выстрел произведен с запад-север-запада, то есть с территорий, прилегающих к шахте «Гагарина», которые подконтрольны террористической организации «ДНР».

Как сообщал УНИАН, 28 мая в поселке Железное Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девушка, в которую попал осколок от снаряда.