Оккупированный Донецк "проваливается" под землю: опубликовано фото

Замминистра рассказал, чем грозит проседание грунта на оккупированном Донбассе.

В оккупированном Донецке и прилегающих населенных пунктах начала проседать почва, это связано это с тем, что шахтная вода не откачивается.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, показав соответствующее фото.

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"Достижения молодой республики" сквозь линзу "большого глаза". Проседание почвы в Донецке. Чем грозит это явление? Разрушением дорог, жилых домов и предприятий, железной дороги и ЛЭП, водо - и газопроводов, защитных сооружений и других опасных объектов", - говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированных Донецке и Макеевке спутник зафиксировал проседание поверхности почвы на 20-25 см, эксперты объясняют это прекращением откачки шахтных вод на угольных предприятиях этих городов.