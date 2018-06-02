В Донецкой области вражеские снайперы тяжело ранили двух украинских бойцов

Раненые в тяжелом состоянии оперативно эвакуированы в медицинские учреждения.

Утром на Донецком направлении в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела вражеских снайперов получили ранения двое украинских бойцов.

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Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил сегодня на брифинге о ситуации на линии столкновения.

По его словам, раненые были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения, состояние здоровья обоих защитников - тяжелое.

Мотузяник также сообщил, что сегодня с полуночи и до 11.00 уже зафиксировано 9 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Он отметил, что вражеские огневые провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на Донецком направлении - в районе н.п. Гнутово, Тарамчук, Лебединское, Широкино, Водяное, Павлополь и шахты «Бутовка».

Кроме того, террористы из миномета калибра 82 мм обстреляли защитников возле н.п. Новотошковское на Луганском направлении.

Представитель МОУ подчеркнул, что подразделения Объединенных сил надежно держат оборону и подавляют вражескую огневую активность.