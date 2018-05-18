Появилось первое видео с места ликвидации командира боевиков "Мамая"
21:06, 18 мая 2018Война
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В результате обстрела из АГС боевик получил тяжелые осколочные ранения. Граната разорвалась прямо над головой.
Мамиев был уничтожен 17 мая / фото twitter.com/natohawks
В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент ликвидации командира "15-й интернациональной бригады" "ДНР" Олега Мамиева ("Мамая").
Ролик выложили российские пропагандисты.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Как сообщалось, на Донбассе в районе Авдеевской промзоны ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай", командир бригады террористов "Пятнашка".
В результате обстрела из АГС боевик получил тяжелые осколочные ранения. Граната разорвалась прямо над головой.
Олег Мамиев сменил боевика Ахра Авизба с позывным "Абхаз", который ранее возглавлял банду "Пятнашка" и которого боевики подозревали в убийстве Арсена Павлова "Моторолы".
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